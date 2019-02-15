2019-02-15T22:05:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на выходные 16 – 17 февраля: туманы и мартовское тепло

В некоторых районах потеплеет до +10
Надежда БУТОВИЧ
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На выходных станет тепло, как в конце марта.На выходных станет тепло, как в конце марта.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Синоптики Белгидромета сулят белорусам приятную погоду на ближайшие выходные, 16 – 17 февраля. Погода, по их словам, опережает свой привычный ход примерно на месяц.

– Температурный фон более чем на месяц опережает климатическую норму, погода сейчас соответствует последним числам марта, – сообщили belta.by метеорологи.

Так в субботу, 16 февраля, в течение суток не выпадет существенных осадков. Ночью немного подморозит – около -2 градусов, но в некоторых районах сохранится температура до +4. Днем будет облачно, туманно и выше нуля: в некоторых районах холоднее: от 1 до 7 тепла, а в юго-западной части республики совсем «по-весеннему»: +8 – +10 градусов. Хорошую погоду «обеспечат» теплые западные ветры со скоростью 4 – 9 метров в секунду, которые, однако местами ускорятся до порывистых 14 метров в секунду.

В воскресенье, 17 февраля, ветры с юга так же продолжат нести тепло в Беларусь. Ночью немного приморозит от -3 до +3, днем снова потеплеет до 1 – 8 градусов и рекордных 9 – 10 градусов тепла на юго-западе.

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