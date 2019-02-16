2019-02-16T10:00:03+03:00
Спорт
КП Беларусь

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили рижанам со счетом 1:3

Одноименный клуб из Латвии продолжает бороться за путевку в плей-офф чемпионата КХЛ
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Хоккеисты минского «Динамо» уступили рижанам со счетом 1:3. Фото: ХК "Динамо" (Рига)Хоккеисты минского «Динамо» уступили рижанам со счетом 1:3. Фото: ХК "Динамо" (Рига)
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Встреча прошла на открытом воздухе в Риге. Для минчан результат этой встречи не имел особого значения, а вот их рижские соперники отчаянно стремятся в плей-офф. Сначала игры обе команды пытались как можно быстрее перевести шайбу в зону соперников и открыть счет. К середине первого периода это удалось сделать хозяевам. Затем минские динамовцы прибавили в активности, но не реализовали свои голевые моменты. Однако рижский хоккеист Оскарс Батня, воспользовались ошибкой соперников, во второй раз поразил ворота Юнаса Энрота.

Чуть позже Олег Евенко забил гол, минчане перехватили инициативу, однако сравнять счет не получилось. Третий период начался с атак латвийской команды, и ближе к его середине Андрис Джериньш сделал счет 3:1. За 6 минут до финальной сирены гости получили численное преимущество, но сыграли очень неудачно, умудрившись заработать буллит в свои ворота. К счастью, Лаурис Дарзиньш не смог переиграть Юнаса Энрота. Пытаясь спасти матч, "зубры" за минуту до окончания встречи заменили вратаря шестым полевым игроком, но результат не изменился.

После 59 матчей у «Динамо» по-прежнему 40 очков и 11-е место в турнирной таблице чемпионата КХЛ. Ниже только "Слован", у которого 33 балла. 17 февраля минчане проведут последний матч в сезоне на льду "Минск-Арены" против гостей из "Сочи", а потом завершат чемпионат двумя выездными встречами: 20 февраля в Подольске с "Витязем" и 22 февраля в Хельсинки" с "Йокеритом", сообщает belta.by.

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