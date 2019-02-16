Стрельба в Иллинойсе: после увольнения американец расстрелял своих коллег

Известно, что огонь открыл 45-летний Гари Мартин, который проработал в компании 15 лет сборщиком и был уволен накануне перестрелки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сигнал о стрельбе в компании Henry Pratt в городе Аврора (штат Иллинойс) поступил в пятницу днем по местному времени. Через четыре минуты офицеры прибыли на место и были обстреляны. Пятеро из них получили пулевые ранения, а один из офицеров травмировал колено.

Известно, что огонь открыл 45-летний Гари Мартин, который проработал в компании 15 лет сборщиком и был уволен накануне перестрелки. У преступника был пистолет с лазерным прицелом. В своем Twitter соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал ABC 7.