Пьяный пассажир заминировал станцию метро «Малиновка» в Минске

Сообщение о заложенной бомбе поступило после 23 часов на линию 102

Сообщение о заложенной бомбе поступило после 23 часов на линию 102

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К месту ЧП выехали сотрудники милиции и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5448. Как оказалось, на конечной станции "Малиновка" изрядно выпевший 34-летний минчанин отказался покидать вагон и поругался из-за этого с дежурной по приему и отправлению поездов.

Пассажир также заявил, что в его рюкзаке находится бомба. Однако при осмотре личных вещей задержанного бомба не была обнаружена. Взрывное устройство не нашли в метрополитене. Мужчину поместили в ИВС. В его крови обнаружили 1,72 промилле алкоголя. Действиям нарушителя будет дана правовая оценка.

- Задержанный неоднократно судим за кражу, грабеж, уклонение от уплаты алиментов и отбывания наказания (ст.ст. 205, 206, 174 и 415 УК Беларуси)", - рассказал официальный представитель МВД Александр Марченко, пишет belta.by.