2019-02-16T14:26:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8% в 2018 году

Благосостояние граждан улучшилось по сравнению с 2017 годом
Поделиться:
Благосостояние граждан улучшилось по сравнению с 2017 годом.Благосостояние граждан улучшилось по сравнению с 2017 годом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Итак, денежные доходы белорусов за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги в 2018 году составили 108% к уровню 2017-го. В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,5%, пишет belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пьяный пассажир заминировал станцию метро «Малиновка» в Минске
Стрельба в Иллинойсе: после увольнения американец расстрелял своих коллег
КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили рижанам со счетом 1:3
Погода в Беларуси на выходные 16 – 17 февраля: туманы и мартовское тепло
Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за ситуации на мексиканской границе
«Выбросил колбасу, убегая от сотрудников магазина»: в Минске ищут вора
Белгоспищепром: белорусскую продукцию экспортируем в 57 стран
Видеофакт. Парень сделал предложение девушке прямо в ЦУМе
ДТП в Бресте: 22-летняя автоледи сбила 11-летнюю девочку «на зебре»
За последние 10 лет в Беларуси выполнили 320 операций по пересадке сердца
Врачи будут сообщать в милицию о половой жизни школьниц младше 16 лет после осмотров
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии
Лукашенко и Путин сыграли в Сочи в хоккей в одной команде
Белорусская фабрика игрушек «Полесье» хочет построить завод в России
Министр экономики Дмитрий Крутой: «Начало года оцениваю как позитивное»
Министерство обороны: «Выражаем соболезнование родным и близким военнообязанного Василия Поплавского»
Фирма из Подмосковья не заплатила белорусам почти $180 000 за молочную продукцию
Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?»
В метро Минска могут ввести скидки для тех, кто платит за проезд бесконтактно
Пьяный 54-летний мужчина без прав устроил в Житковичах ДТП: вытолкнул на встречку микроавтобус
Зрителей, которые приедут в Раубичи на «Гонку легенд» и чемпионат Европы по биатлону, проверят дважды
Полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна включили после гола «Арсеналу» в символическую сборную недели Лиги Европы
Во дворе дома в Слуцке взорвался газ и выбил стекла до четвертого этажа
Тренер БАТЭ Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: «Это было лучше, чем секс»
Третий день в Сочи: сегодня Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта
В Академии наук сделали жевательный шоколад с витаминами для дошкольников
Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Лукашенко поблагодарил аграриев за стойкость и преданность профессии