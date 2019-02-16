Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8% в 2018 году

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Итак, денежные доходы белорусов за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги в 2018 году составили 108% к уровню 2017-го. В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,5%, пишет belta.by.