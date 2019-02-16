Самолет «Белавиа» вернулась в аэропорт: пассажиру стало плохо на борту

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Самолет, следующий по маршруту Минск-Амстердам, вернулся в национальный аэропорт «Минск» 16 февраля. Такое решение принял экипаж лайнера, когда одному из пассажиров стало плохо. Это случилось спустя 20-25 минут после начала полета.

В авиакомпании рассказали, что по возвращении в аэропорт пассажира, гражданина Беларуси, передали медикам, сейчас он находится под наблюдением врачей, пишет belta.by.