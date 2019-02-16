Выяснили, почему в Гродно в «скорую» загружали холодильник

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Как оказалось, машина принадлежит Зельвенской районной больнице. В Гродно на ней привезли пациента, а назад загрузили холодильник, чтобы помощь одному из сотрудников районного медучреждения. Технику ему из Гродно в Зельву отправил сын. Милиция отмечает, что данный автомобиль скорой помощи не мог быть задействован в экстренной доставке пациентов. Вопрос о наличии состава какого-либо противоправного деяния в этом случае не стоит, сообщает УВД Гродненского облисполкома на своем сайте uvd.grodno.by.