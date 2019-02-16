Ледоход снес баржу-бар с людьми в Припять

На судне находились 20-летний официант и еще двое парней - их доставили на берег спасатели

Изменить размер текста: A A

Баржу-бар с людьми на борту пришлось спасать работникам МЧС в Мозыре. Это случилось около восьми утра в субботу, когда спасателям Мозырского районного подразделения МЧС сообщили о срыве от берега реки Припять баржи-бара в парке Победы.

- Пошел лед, оторвало тросы, баржа на грани того, чтобы уйти! Ее сильно развернуло, и льдом подпирает и подпирает! - рассказали дежурному взволнованным голосом. - Тросы не выдерживают!

К моменту прибытия спасателей баржа-кафе находилась на расстоянии около 15 метров от берега, один из двух удерживающих тросов был оборван. На судне было три человека: 20-летний официант и еще двое парней.

Работники МЧС эвакуировали мужчин на берег с помощью спасательной доски и веревки, а сами спустились в воду, чтобы поймать тросы баржи. Затем, прикрепив их к автомобилю, спасатели подтянули судно к берегу и закрепили тросы, сообщает Гомельское областное управление МЧС.