2019-02-17T13:03:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Мать Децла назвала причину смерти сына

Таисия САВИНА
Поделиться:
Килиллу Толмацкому было 35 лет.Килиллу Толмацкому было 35 лет.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала в эфире "Первого канала", что причиной смерти ее сына стали большие нарузки, пишет ТАСС. По ее словам, судмедэкспертиза показала, что в момент смерти в крови Децла не было запрещенных веществ или алкоголя.

- Перенагрузки, он много работал, - ответила Ирина Толмацкая на вопрос ведущего о причине смерти Децла. - Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога.

Читать полностью: https://news.tut.by/culture/626661.html#tw

Отец Децла практически каждый день пишет в соцсетях о том, как раскаивается из-за того, что не общался с сыном и его семьей.

- Прости меня. Может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети — это воплощение мечты родителей. Я горжусь тобой, — пишет отец Александр Толмацкий.

Напомним, музыкант умер в ночь на воскресенье, 3 февраля, после выступления на частной вечеринке в Ижевске. По предварительным данным, он умер из-за остановки сердца. Ему было 35 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Ружанах перевернулся грузовик с бревнами: погибли 6-месячный ребенок и его бабушка
В январе средняя пенсия оказалась 381 рубль. Ее уровень хотят повысить
В Гомеле пассажирка такси пострадала при столкновении авто с троллейбусом
Вниманию водитей: военная техника на дорогах
Пенсионер позвонил в 102: «Иду убивать людей!»
В городе Клинтон человек взял в заложники семью, четверо убиты
Бар "Граффити" выставили на продажу
В Канаде сошли с рельсов 37 цистерн нефти
Белоруса на велосипеде сбили в Израиле. Водитель скрылся, пострадавший скончался
Пожарные сводки: Двое погибли, один в реанимации
В Малиновке спасатели вынесли собаку из горящей квартиры
Александр Лукашенко: Мы же не вечные. Мы когда-то уйдем.
Ледоход снес баржу-бар с людьми в Припять
Выяснили, почему в Гродно в «скорую» загружали холодильник
Самолет «Белавиа» вернулась в аэропорт: пассажиру стало плохо на борту
Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8% в 2018 году
Пьяный пассажир заминировал станцию метро «Малиновка» в Минске
Стрельба в Иллинойсе: после увольнения американец расстрелял своих коллег
КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили рижанам со счетом 1:3
Погода в Беларуси на выходные 16 – 17 февраля: туманы и мартовское тепло
Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за ситуации на мексиканской границе
«Выбросил колбасу, убегая от сотрудников магазина»: в Минске ищут вора
Белгоспищепром: белорусскую продукцию экспортируем в 57 стран
Видеофакт. Парень сделал предложение девушке прямо в ЦУМе