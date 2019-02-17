Мать Децла назвала причину смерти сына

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Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала в эфире "Первого канала", что причиной смерти ее сына стали большие нарузки, пишет ТАСС. По ее словам, судмедэкспертиза показала, что в момент смерти в крови Децла не было запрещенных веществ или алкоголя.

- Перенагрузки, он много работал, - ответила Ирина Толмацкая на вопрос ведущего о причине смерти Децла. - Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога.

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Отец Децла практически каждый день пишет в соцсетях о том, как раскаивается из-за того, что не общался с сыном и его семьей.

- Прости меня. Может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети — это воплощение мечты родителей. Я горжусь тобой, — пишет отец Александр Толмацкий.

Напомним, музыкант умер в ночь на воскресенье, 3 февраля, после выступления на частной вечеринке в Ижевске. По предварительным данным, он умер из-за остановки сердца. Ему было 35 лет.