2019-02-17T09:25:02+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Мы же не вечные. Мы когда-то уйдем.

Президент рассказал, о чем они с Владимиром Путиным говорили Сочи. И это не налоговый маневр.
Таисия САВИНА
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"Мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня", - сказал Лукашенко. Фото: kremlin.ru"Мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня", - сказал Лукашенко. Фото: kremlin.ru
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Тема налогового маневра во время встреч с Владимиром Путиным в Сочи не обсуждалась. Так ответил Александр Лукашенко на вопросы журналистов, передает belta.by.

- Мы только что говорили, что выйдем, нас журналисты встретят, и я чувствую, что обязательно этот вопрос зададут, как будто это важнейшая проблема в отношениях между Беларусью и Россией. Она действительно существует. Но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня, - сказал глава белорусского государства.

Но к этой теме стороны еще вернутся:

- К налоговому маневру мы подойдем, но кроме налогового маневра у нас еще много проблем, которые, кроме нас, никто не решит. По крайней мере, толчок к этому мы должны были дать. И мы это делаем, - сказал Александр Лукашенко.

О чем же тогда говорили Путин и Лукашенко в Сочи 14-15 февраля?

- Подверглось ревизии наше сотрудничество в гуманитарной сфере. Потому что мы обделили эти сферы вниманием президентов. Все больше говорим о финансах, экономике, промышленности, о поставках, экспорте и импорте и меньше занимались вопросами гуманитарного сотрудничества. А без этого человек вообще не может жить. И проблемы, которые надо решать, решаться не будут, - заметил глава государства.

Главы государств даже пофилософствовали на вечные темы.

- Мы откровенно друг другу говорим о том, что мы же не вечные. Мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать, - сказал Лукашенко.

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