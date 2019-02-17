2019-02-17T10:08:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Малиновке спасатели вынесли собаку из горящей квартиры

Пес не пострадал
Таисия САВИНА
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Фото очевидца в twitter.Фото очевидца в twitter.
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В субботу, 16 февраля в минском микрорайоне Малиновка горела квартира в доме по проспекту Космонавтов 7/2. Об этом сообщили в пресс-службе минского управления МЧС. Никто не пострадал: хозяева смогли покинуть жилище самостоятельно, захватив с собой все самое необходимое. Но в квартире осталась собака.

Спасатели не бросили животное в беде и вынесли его из полыхающей квартиры.

Спасенный Мартин. Фото: twitter @vika_mitco

Спасенный Мартин. Фото: twitter @vika_mitco

- В восторге от спасателей МЧС! Спасали и спасли собачку после пожара, - написала в Twitter очевидец. И дополняет:

- А вот на просьбу помочь собачке сотрудницы скорой ответили так: «Кому помочь? Собаке? Пфф, мы не ветеринары».

Пса по имени Мартин осмотрел ветеринар. С ним все хорошо.

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