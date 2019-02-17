2019-02-17T10:36:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Пожарные сводки: Двое погибли, один в реанимации

Предварительная причина - неосторожность при курении
Таисия САВИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Два человека погибли при пожаре в Бешенковичском районе, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Трагедия произошла в жилом доме в деревне Дуброво в ночь с 16 на 17 февраля. В огне погибли хозяин дома 60-ти лет и его гость - 28-летний мужчина. Стены и имущество сгорели. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

А в это же время в агрогородке Больтишки Гродненской области горел частный дом. Пожар повредил кровлю и перекрытие, пострадало имущество в топочном помещении.

Зять хозяина дома попытался потушить пламя своими силами, но получил сильнейшие ожоги, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. С термическими ожогами 2-3 степени (30% тела) его госпитализировали в реанимационное отделение Вороновской центральной районной больницы. Причина возгорания устанавливается.

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