Белоруса на велосипеде сбили в Израиле. Водитель скрылся, пострадавший скончался

Подозреваемый на допросе говорит, что думал, это было животное.

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15 феврале на востоке Израиля автомобиль сбил 38-летнего гражданина Беларуси, который ехал на велосипеде. Водитель сбежал с места происшествия и не оказал помощи пострадавшему, сообщают Vesty.

Сбитого мужчину спустя время заметил проезжающий на шоссе 264 водитель, который и вызвал скорую. По приезду медиков пострадавший был жив, но находился в тяжелом состоянии. По пути в больницу он скончался из-за серьезной травмы головы.

16 февраля виновника ДТП задержали. Им оказался 28-летний житель бедуинского города Рахат на юге Израиля. Он спрятал машину и скрывался у друзей. Больше никаких подробностей происшествия не сообщается.

- Я думал, что сбил животное, — сказал подозреваемый на допросе.