2019-02-17T11:02:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белоруса на велосипеде сбили в Израиле. Водитель скрылся, пострадавший скончался

Подозреваемый на допросе говорит, что думал, это было животное.
Таисия САВИНА
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Фото места происшествия. Источник: пресс-служба полиции.Фото места происшествия. Источник: пресс-служба полиции.
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15 феврале на востоке Израиля автомобиль сбил 38-летнего гражданина Беларуси, который ехал на велосипеде. Водитель сбежал с места происшествия и не оказал помощи пострадавшему, сообщают Vesty.

Сбитого мужчину спустя время заметил проезжающий на шоссе 264 водитель, который и вызвал скорую. По приезду медиков пострадавший был жив, но находился в тяжелом состоянии. По пути в больницу он скончался из-за серьезной травмы головы.

16 февраля виновника ДТП задержали. Им оказался 28-летний житель бедуинского города Рахат на юге Израиля. Он спрятал машину и скрывался у друзей. Больше никаких подробностей происшествия не сообщается.

- Я думал, что сбил животное, — сказал подозреваемый на допросе.

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