2019-02-17T11:41:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В Канаде сошли с рельсов 37 цистерн нефти

Специалисты очищают место происшествия
Таисия САВИНА
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Фото: EYAN CORRФото: EYAN CORR
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В 3:30 ночи по местному времени недалеко от провинции Сент-Лазар в Канаде с рельсов сошли 37 цистерн с неочищенной нефтью. Об этом сообщает winnipegfreepress.com

По предварительной версии рельсы не выдержали перегруза и вагоны сошли с путей. Местные жители сообщают, что нефть растеклась на обширной территории, а ее запах можно почувствовать за десятки километров от места происшествия. Они беспокоятся, что рядом с железнодорожными путями находится река Ассинибойн, куда может попасть нефть. Власти уверяют, что такой угрозы нет.

Сведений о пострадавших не поступало, специалисты оцепили территорию и проводят очистку

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