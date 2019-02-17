В Канаде сошли с рельсов 37 цистерн нефти

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В 3:30 ночи по местному времени недалеко от провинции Сент-Лазар в Канаде с рельсов сошли 37 цистерн с неочищенной нефтью. Об этом сообщает winnipegfreepress.com

По предварительной версии рельсы не выдержали перегруза и вагоны сошли с путей. Местные жители сообщают, что нефть растеклась на обширной территории, а ее запах можно почувствовать за десятки километров от места происшествия. Они беспокоятся, что рядом с железнодорожными путями находится река Ассинибойн, куда может попасть нефть. Власти уверяют, что такой угрозы нет.

Сведений о пострадавших не поступало, специалисты оцепили территорию и проводят очистку