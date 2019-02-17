Бар "Граффити" выставили на продажу

Что станет с баром и его концепцией после продажи, пока неизвестно.

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Один из самых старых и любимых всеми рокерами Беларуси мест выставили на продажу. Об этом сообщает телеканал «ОНТ». Этим летом клубу «Граффити» исполнилняется 20 лет. Здесь много раз проводили концерты группы Петля Пристрастия, Нейро Дюбель, Кассиопея, The UNB, J:морс, Крамбамбуля, N.R.M. и другие мастодонты белорусского андеграунда.

- Чисто физически в этом здании расшириться нельзя, поэтому мы ищем площадку, но команда остаётся. "Граффити" – это, скажем так, не только помещение, это люди, которые работают. Концепция останется такой же, только будет всего больше. Мы хотим больше. Постоянно ищем, но пока нашим пожеланиям многие помещения не подходят, - рассказал Алексей Ожогин, арт-директор клуба «Граффити».

Что станет с баром и его концепцией после продажи, пока неизвестно.

- Мы не можем диктовать свою железную волю всем, но мы, конечно, выскажем пожелания, чтобы традиции сохранились, - добавил Алексей Ожогин.