В городе Клинтон человек взял в заложники семью, четверо убиты

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В субботу 16 февраля в городе Клинтон (штат Миссисипи) мужчина захватил в заложники семью в частном доме. По данным WJTV после прибытия полицейских на место происшествия мужчина открыл огонь и скрылся в доме. Более 12 часов с ним вели переговоры о том, чтобы отпустить заложников. В ходе переговоров удалось освободить троих маленьких детей, также находившихся в доме. После этого полицейские взяли дом штурмом.

Сообщается о четверых погибших. Преступник задержан, к расследованию мотивов преступления подключилось ФБР.

По данным полиции, происшествию предшествовал бытовой конфликт. Местные жители рассказывают СМИ, что в их тихом городке такое происходит впервые.