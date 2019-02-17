КП Беларусь
В городе Клинтон человек взял в заложники семью, четверо убиты
По предварительной версии, инцидент возник из-за бытовой ссоры
Полицейские выносят из дома детей. Фото: twitter.
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В субботу 16 февраля в городе Клинтон (штат Миссисипи) мужчина захватил в заложники семью в частном доме. По данным WJTV после прибытия полицейских на место происшествия мужчина открыл огонь и скрылся в доме. Более 12 часов с ним вели переговоры о том, чтобы отпустить заложников. В ходе переговоров удалось освободить троих маленьких детей, также находившихся в доме. После этого полицейские взяли дом штурмом.
Сообщается о четверых погибших. Преступник задержан, к расследованию мотивов преступления подключилось ФБР.
По данным полиции, происшествию предшествовал бытовой конфликт. Местные жители рассказывают СМИ, что в их тихом городке такое происходит впервые.