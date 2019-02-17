Пенсионер позвонил в 102: «Иду убивать людей!»

Изменить размер текста: A A

Такое грозное заявление услышал 12 февраля около 10 утра дежурный сотрудник бобруйского РОВД. Звонивший мужчина сообщил о том, что в деревне Петровичи Бобруйского района он идет убивать двоих человек. Улицы не назвал, только номер дома. На вопросы он отвечал: «Просто пойду и убью», потом сказал «Да, все, спасибо» и бросил трубку.

В деревню оперативно выехали сотрудники милиции и через 15 минут уже были на месте. Тем временем по номеру телефона был определен абонент и установлен его адрес, а также другие возможные адреса. Их обследование показало, что там никто не проживает, либо хозяев нет на месте. Вскоре задержали самого звонившего. Им оказался нетрезвый пенсионер, 1955 года рождения. Его отвезли в наркологию, где медики констатировали в крови 2,4 промилле алкоголя.

За заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, ему грозит штраф в размере от четырех до пятнадцати базовых величин.