2019-02-17T14:01:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионер позвонил в 102: «Иду убивать людей!»

Он оказаля пьяным.
Таисия САВИНА
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Такое грозное заявление услышал 12 февраля около 10 утра дежурный сотрудник бобруйского РОВД. Звонивший мужчина сообщил о том, что в деревне Петровичи Бобруйского района он идет убивать двоих человек. Улицы не назвал, только номер дома. На вопросы он отвечал: «Просто пойду и убью», потом сказал «Да, все, спасибо» и бросил трубку.

В деревню оперативно выехали сотрудники милиции и через 15 минут уже были на месте. Тем временем по номеру телефона был определен абонент и установлен его адрес, а также другие возможные адреса. Их обследование показало, что там никто не проживает, либо хозяев нет на месте. Вскоре задержали самого звонившего. Им оказался нетрезвый пенсионер, 1955 года рождения. Его отвезли в наркологию, где медики констатировали в крови 2,4 промилле алкоголя.

За заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, ему грозит штраф в размере от четырех до пятнадцати базовых величин.

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