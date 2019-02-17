2019-02-17T13:45:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Вниманию водитей: военная техника на дорогах

Самое время провести проверку боевой готовности танков.
Таисия САВИНА
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Движение на дорогах будет затруднено 3 дня.Движение на дорогах будет затруднено 3 дня.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Во время проверки в некоторых регионах страны по дорогам будет передвигаться военная техника, сообщает пресс-служба Минобороны. Всему виной комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности.

С 17 по 19 февраля военная техника будет передвигаться по автодорогам республиканского значения в Витебской, Минской, Брестской и Могилевской областях.

Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств просят учитывать это и быть как можно более внимательными на этих участках дорог.

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