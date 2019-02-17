КП Беларусь
Вниманию водитей: военная техника на дорогах
Самое время провести проверку боевой готовности танков.
Движение на дорогах будет затруднено 3 дня.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Во время проверки в некоторых регионах страны по дорогам будет передвигаться военная техника, сообщает пресс-служба Минобороны. Всему виной комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности.
С 17 по 19 февраля военная техника будет передвигаться по автодорогам республиканского значения в Витебской, Минской, Брестской и Могилевской областях.
Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств просят учитывать это и быть как можно более внимательными на этих участках дорог.