Вниманию водитей: военная техника на дорогах

Изменить размер текста: A A

Во время проверки в некоторых регионах страны по дорогам будет передвигаться военная техника, сообщает пресс-служба Минобороны. Всему виной комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности.

С 17 по 19 февраля военная техника будет передвигаться по автодорогам республиканского значения в Витебской, Минской, Брестской и Могилевской областях.

Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств просят учитывать это и быть как можно более внимательными на этих участках дорог.