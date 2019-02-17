2019-02-17T14:51:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле пассажирка такси пострадала при столкновении авто с троллейбусом

От легковушки осталась груда металла
Павел МИЦКЕВИЧ
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Пассажирка такси пострадала в ДТП в Гомеле. Фото: МЧСПассажирка такси пострадала в ДТП в Гомеле. Фото: МЧС
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Утром 17 февраля на улице Полесской в Гомеле произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля такси. В результате происшествия в салоне легкового автомобиля оказалась зажатой пассажирка. По предварительной информации, 40-летний водитель такси, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с троллейбусом. Судя по фото с места аварии, от легковушки осталась лишь груда металла.

Работники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали из салона машины 29-летнюю женщину и передали ее прибывшей бригаде скорой медпомощи. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга» пострадавшая была госпитализирована, сообщает Гомельское областное управление МЧС.

Водители такси и троллейбуса, а также 34 пассажира, в момент ДТП находившиеся в салоне троллейбуса, не пострадали.

Водитель и пассажиры троллейбуса не пострадали. Фото: МЧС

Водитель и пассажиры троллейбуса не пострадали. Фото: МЧС

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