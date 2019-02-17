В январе средняя пенсия оказалась 381 рубль. Ее уровень хотят повысить

Ждем, что в 2019 году пенсии доведут до 411 рублей. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Средний размер назначенных пенсий белорусов в январе составил 381 рубль 17 копеек, сообщает Минтруда. Из них средняя пенсия по возрасту составила 393 рубля 27 копеек.

Напомним, в прошлом году трудовые пенсии повышали три раза: 1 ноября, 1 августа и 1 мая. В 2019 году, как и в прошлом, власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. Но все никак не удается: например, средняя пенсия в декабре составила 34,2% от средней зарплаты по стране.

Для того, чтобы пенсии составили заветные 40% от зарплат (а это 411 рублей), нужно поднять их не менее,чем на 14%. А это непростая задача.

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