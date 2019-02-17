2019-02-17T15:35:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ружанах перевернулся грузовик с бревнами: погибли 6-месячный ребенок и его бабушка

Мать ребенка в тяжелом состоянии в больнице
Оксана БРОВАЧ
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Фото: brestcity.comФото: brestcity.com
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ДТП произошло 17 февраля около 12 часов дня в Ружанах Брестской области.

По предварительной информации, грузовик МАЗ с полным прицепом бревен объезжал пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Во время маневра прицеп опрокинулся, и бревна выпали прямо на женщин с ребенком в коляске.

На месте погибли 6-месячный малыш и его бабушка, 44-летняя местная жительница. В реанимацию в тяжелом состоянии забрали 25-летнюю мать младенца, уточняют в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Лесовоз направлялся в Ивацевичи. Фото: пресс-служба МВД.

Лесовоз направлялся в Ивацевичи. Фото: пресс-служба МВД.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

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