КП Беларусь
В Ружанах перевернулся грузовик с бревнами: погибли 6-месячный ребенок и его бабушка
Мать ребенка в тяжелом состоянии в больнице
Фото: brestcity.com
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ДТП произошло 17 февраля около 12 часов дня в Ружанах Брестской области.
По предварительной информации, грузовик МАЗ с полным прицепом бревен объезжал пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Во время маневра прицеп опрокинулся, и бревна выпали прямо на женщин с ребенком в коляске.
На месте погибли 6-месячный малыш и его бабушка, 44-летняя местная жительница. В реанимацию в тяжелом состоянии забрали 25-летнюю мать младенца, уточняют в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Лесовоз направлялся в Ивацевичи. Фото: пресс-служба МВД.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
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