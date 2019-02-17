В Ружанах перевернулся грузовик с бревнами: погибли 6-месячный ребенок и его бабушка

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 17 февраля около 12 часов дня в Ружанах Брестской области.

По предварительной информации, грузовик МАЗ с полным прицепом бревен объезжал пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Во время маневра прицеп опрокинулся, и бревна выпали прямо на женщин с ребенком в коляске.

На месте погибли 6-месячный малыш и его бабушка, 44-летняя местная жительница. В реанимацию в тяжелом состоянии забрали 25-летнюю мать младенца, уточняют в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Лесовоз направлялся в Ивацевичи. Фото: пресс-служба МВД.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.