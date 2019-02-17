2019-02-17T16:05:34+03:00
Спорт
КП Беларусь

Ольга Мазуренок установила новый рекорд на марафоне в Гонконге

И стала первой европейкой за 15 лет, которая опередила темнокожих спортсменок
Таисия САВИНА
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Фото: архив БелТА.Фото: архив БелТА.
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Чемпионка Европы пробежала дистанцию с новым рекордом — 2:26.13. Это на 3 минуты и 48 секунд быстрее, чем у следующей за ней Еунси Кебичи Чумбу из Бахрейна.

Предыдущий рекорд трассы принадлежал Гулуме Толлеса из Эфиопии, которая в 2018 году пробежала ее за 2:29.37. Что интересно, до Ольги Мазуренок на марафоне в Гонконге европейки не побеждали с 2004 года.

- У меня было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться. Все было так задумано, без спешки. Я провела два продуктивных длинных сбора в Кении и Южной Африке, поэтому форма моя была очень хорошей. Если кто-то не сталкивался с марафонами и не бегал их, то скажу, что в Гонконге — одна из самых сложных трасс. На протяжении всех 42 км приходилось бежать то вверх в гору, то вниз с нее.

Также одно из тяжелых на этой трассе — постоянный ветер и борьба с ним. Конечно, я довольна выступлением. Я первая спортсменка, которая пробежала по золотому стандарту — выбежала из 2:28. Прежний рекорда был установлен в прошлом году — 2:29:40.

Уверена, что если бы я бежала по другой трассе, то смогла бы установить свой личный рекорд. Я выбрала именно этот марафон для того, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в Катаре. Очень хочу, думаю, что так и будет, чтобы пик моей формы подошел именно к Дохе. Считаю, что мой сегодняшний результат и на таком маршруте достаточно хороший, — цитирует Ольгу официальный сайт БФЛА.

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