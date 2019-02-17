Тадеуш Кондрусевич благословил новые колокола Красного костела

До этого в Красном костеле были лишь электрические колокола. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 17 февраля благословил новые колокола храма святого Симеона и святой Елены (Красного костела). Это произошло во время святой мессы в Минске.

Первый раз колокола, установленные на башне Красного костела в октябре 2018 года, протестировали 8 февраля. Колокола для Красного костела отлили в Польше по заказу костельного комитета. Деньги на новые колокола собирали прихожане. В костеле говорят, что собрать нужно было 70 тысяч евро.

Напомним, с конца 2017 года костел находится на реставрации. До того были лишь электрические, их установили в прошлом году и использовали куранты, ради звона в определенное время.