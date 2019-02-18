2019-02-18T11:47:51+03:00
Общество
КП Беларусь

В Толочинском районе автомобиль задушил хозяина

Мужчина плохо зафиксировал авто, когда решил отремонтировать его
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина погиб, когда ремонтировал свое авто.Мужчина погиб, когда ремонтировал свое авто.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Трагически закончилась попытка жителя агрогородка Обольцы Толочинского района отремонтировать свой автомобиль. Мужчина снял переднее колесо и залез под машину. Перед этим он не зафиксировал авто как следует. Автомобиль упал на хозяина, мужчина скончался. Эксперты установили, что умер он от механической асфиксии. Об этом сообщает «Наша Талачыншчына» со ссылкой на старшего следователя Толочинского РОСК Антона Валевича.

- При проведении ремонтных работ нужно неукоснительно соблюдать правила безопасности, а если надлежащие условия обеспечить не получается, следует воспользоваться услугами специализированных предприятий, - отметил Антон Валевич.

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