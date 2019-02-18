2019-02-18T11:48:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«Преимущества при поступлении, заселении в общежитие и распределении». В Беларуси хотят ввести льготы для отслуживших

Министр обороны высказался о мнении молодых людей об армии и рассказал об IT-роте, которая появилась в прошлом году
Настасья КОРСАК
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Конкурс в IT-роту был 8 человек на местоКонкурс в IT-роту был 8 человек на местоФото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Мы готовим предложение, чтобы тот, кому дали отсрочку от службы, при получении образования обязательно освоил военно-учетную специальность, - сказал министр обороны Андрей Равков в программе «Главный эфир». - Также предложили, чтобы человек после службы по отношению к другим молодым людям, которые уклоняются от армии, при равных баллах имел преимущества при поступлении, заселении в общежитие и распределении.

По словам Равкова, Минобороны постоянно отслеживает мнения молодых людей, анкетирует срочников.

- И 84% опрошенных считают, что армия дала им только положительные эмоции: они окрепли, возмужали, подготовились к взрослой жизни и поняли, как общаться с людьми, - говорит Равков. - А для IT-специалистов, которые проходят срочную службу и не хотят потерять свои навыки, в Беларуси была создана IT-рота, которая была воспринята положительно, конкурс составил около 8 человек на место. Ребята настроены на работу, глаза блестят.

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