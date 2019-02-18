2019-02-18T09:27:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске спасли человека на пожаре в девятиэтажке

Мужчина в больнице
Настасья КОРСАК
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Фото: pixaby.comФото: pixaby.com
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Спасателям позвонили после 11 вечера 18 февраля. Когда спасатели приехали, подъезд девятиэтажного жилого дома был задымлен. В квартире на пятом этаже находился 37-летний мужчина, его из задымленного помещения вынесли спасатели. Сейчас он находится в больнице.

- В настоящее время собственник квартиры устанавливается, - сообщает Витебское областное управление МЧС. - По факту пожара проводится проверка, выясняются причины его возникновения, рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем.

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