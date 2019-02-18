Алина Талай победила в беге на 60 метров с барьерами в Бельгии

Сегодня у белорусской легкоатлетки третий результат в Европе

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Это был первый старт после восстановления от травмы. В сентябре Алине Талай сделали операцию на колене. А сейчас она показала отличный результат. Белорусская легоотлетка пробежала дистанцию за 7,96 секунды, а ее соперницы - за 8 и больше.

- В предварительном забеге рекордсменка Беларуси Алина Талай пробежала дистанцию за 8,00 и вышла в финал с первым результатом, где смогла улучшить свой показатель. 7,96 на сегодняшний день является третьим результатом сезона в Европе, - сообщают в Белорусской федерации легкой атлетики.