КП Беларусь
Алина Талай победила в беге на 60 метров с барьерами в Бельгии
Сегодня у белорусской легкоатлетки третий результат в Европе
Фото: bfla.by
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Это был первый старт после восстановления от травмы. В сентябре Алине Талай сделали операцию на колене. А сейчас она показала отличный результат. Белорусская легоотлетка пробежала дистанцию за 7,96 секунды, а ее соперницы - за 8 и больше.
- В предварительном забеге рекордсменка Беларуси Алина Талай пробежала дистанцию за 8,00 и вышла в финал с первым результатом, где смогла улучшить свой показатель. 7,96 на сегодняшний день является третьим результатом сезона в Европе, - сообщают в Белорусской федерации легкой атлетики.