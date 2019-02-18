2019-02-18T10:45:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно произошло первое в этом году ДТП c мопедом

Водитель в реанимации
Настасья КОРСАК
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Фото: gaigrodno,byФото: gaigrodno,by
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17 февраля в Гродно на улице Дзержинского произошло ДТП - мопед занесло, когда водитель попытался затормозить на красном свете светофора. Это первая авария с начала года с участием мопеда.

- 48-летний житель областного центра получил серьезные травмы головы, потому не опрашивался, - сообщает ГАИ Гродненской области. - Воспроизвести картину произошедшего помог знакомый, которого тот вызвался подвезти на мини-рынок. Он ударился правой рукой и в медицинской помощи не нуждался. Рассказал, что водитель после включения красного сигнала светофора затормозил, допустил занос и падение на правую сторону.

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