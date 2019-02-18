КП Беларусь
«Запрещаются автомобили на территории ярмарки». Ярмарки в Беларуси будут проходить по-новому
Исключение - строительные и рыбные ярмарки
Весной ярмарки начнут проводить по новым правиламФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Совет министров выпустил постановление о порядке организации и согласования проведения ярмарок в Беларуси. По новым правилам запрещено, чтобы на территории ярмарки находились легковые и грузовые автомобили, не предназначенные для обслуживания или организации ярмарки.
- Исключение - специализированные ярмарки по продаже автомобилей, строительных и крупногабаритных товаров, а также сельскохозяйственной продукции, рыбы, - пишет belta.by. - Действие постановления не распространяется на ярмарки, согласованные до вступления в силу данного документа, независимо от запланированного времени их проведения.