КП Беларусь
В центре Донецка прогремели взрывы
Самодельные взрывные устройства, обернутые в медную фольгу, рванули недалеко от гостиницы, где живут представители мониторинговой миссии ОБСЕ и резиденции главы ДНР
Здесь прогремел взрыв Фото: dnr-sckk.ru
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Утром 18 февраля в центре Донецка прогремели три взрыва. Об этом пишет «КП в Украине».
Два взрыва прогремели недалеко от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - в нескольких сотнях метров, чуть дальше, на пустыре, прогремел третий взрыв.В этом же районе располагается резиденция главы ДНР.
В результате ЧП никто не пострадал.
Как сообщает Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе, рванули самодельные безоболочные взрывные устройства, обернутые в медную фольгу.
- Взрывы произошли в 350 и 150 метрах от гостиницы «Парк ИНН», где находятся наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства Республики, - сообщается на сайте.