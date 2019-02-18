В центре Донецка прогремели взрывы

Самодельные взрывные устройства, обернутые в медную фольгу, рванули недалеко от гостиницы, где живут представители мониторинговой миссии ОБСЕ и резиденции главы ДНР

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Утром 18 февраля в центре Донецка прогремели три взрыва. Об этом пишет «КП в Украине».

Два взрыва прогремели недалеко от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - в нескольких сотнях метров, чуть дальше, на пустыре, прогремел третий взрыв.В этом же районе располагается резиденция главы ДНР.

В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщает Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе, рванули самодельные безоболочные взрывные устройства, обернутые в медную фольгу.

- Взрывы произошли в 350 и 150 метрах от гостиницы «Парк ИНН», где находятся наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства Республики, - сообщается на сайте.