2019-02-18T14:41:50+03:00
Политика
КП Беларусь

«Проблемы у нас были всегда и, наверное, будут». Лукашенко об отношениях Беларуси и ЕС

Но, по мнению президента, проблемы не носят хронического характера
Настасья КОРСАК
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Фото: belta.byФото: belta.by
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- Очень рад с вами обсудить те проблемы, которые, возможно, существуют в наших отношениях, - цитирует обращение президента к европейскому комиссару по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтеру Эттингеру belta.by. - Хотя слово «возможно», наверное, не подходит. Эти проблемы у нас были всегда и, наверное, будут. Но, как показало последнее время, все проблемы не носят хронического характера, они подлежат разрешению.

Александр Лукашенко констатировал, что в последнее время стороны продвинулись в развитии двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере.

- Вы знаете нашу цель: мы диверсифицируем внешнюю торговлю. Мы бы хотели иметь с Европейским союзом торговли примерно 30 - 35% от всего объема внешней торговли (30% у нас останется на Россию и 30% - на остальные страны нашей планеты). Такая диверсификация поможет нам спокойно чувствовать себя в сфере производства и реализации товаров, потому что страна наша, как вы знаете, экспортно ориентированная.

Президент сказал, что в Беларуси потребляется только половина производимой продукции, остальная часть идет на продажу.

- Это говорит о том, что внешняя торговля имеет большое значение, играет большую роль, особенно в формировании бюджета страны и притока валюты.

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