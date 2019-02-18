2019-02-18T14:43:29+03:00
Общество
КП Беларусь

217 человек за три дня получили штраф из-за фликеров в Могилевской области

А еще 65 пешеходов оштрафованы, потому что были на дороге пьяными
Настасья КОРСАК
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Переходить дорогу без фликера можно только в светлое время сутокПереходить дорогу без фликера можно только в светлое время сутокФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Могилевской области за 15 - 17 февраля 470 пешеходов получили штрафы за нарушение ПДД. 217 человек получили штраф, потому что были без фликера в темное время суток, а 65 пешеходов находились на проезжей части пьяными.

- Всего за прошлую пятницу и выходные дни на дорогах области выявлено 1876 нарушений Правил дорожного движения. Задержано и отстранено от управления 20 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оштрафовано 184 водителя, превысивших установленную скорость движения, - сообщает УВД Могилевского облисполкома.

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