Погода на неделю: сначала солнце, потом мокрый снег

К выходным погода снова улучшится

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После солнечных выходных весенняя погода задержится на пару дней, а к середине недели обещают сырую неустойчивую погоду с мокрым снегом, дождем, порывистым ветром и гололедицей

- На этой неделе ожидается неустойчивый характер погоды. В начале недели осадков не ожидается, при ясном небе днем воздух будет прогреваться, но по ночам будет подмораживать, - пишет belta.by, ссылаясь на Белгидромет.

В середине недели погода будет сырой, с осадками и порывистым ветром. К концу рабочей недели погода улучшится.

Во вторник, 19 февраля, - без существенных осадков. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Температура ночью - до -12, днем - от нуля до +10.

В среду, 20 февраля, - кратковременные дожди, мокрый снег, порывистый ветер. Ночью - от -2 до +4, днем - 1 - 6 градусов тепла.

В четверг, 21 февраля, ночью и утром небольшой кратковременный снег, порывистый ветер. Температура ночью - до -6. Днем от -4 по +4.

В пятницу, 22 февраля, преимущественно без осадков. Температура ночью 3 - 10 градусов мороза. Днем - от - 6 до +1.