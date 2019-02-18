2019-02-18T16:01:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно молодой человек упал с третьего этажа

Сейчас он в больнице
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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ЧП случилось в доме по улице Огинского, 33. С балкона на третьем этаже выпал 26-летний молодой человек. У него открытая черепно-мозговая травма.

- Мужчина живет в съемной квартире вместе с двоюродным братом и квартиранткой, - говорят в УВД Гродненского облисполкома. - На выходных дома никого не было. Все приехали в воскресенье.

Говорят, что молодой человек был пьян, но спиртным он не злоупотреблял.

- Когда брат с девушкой вернулись домой, молодой человек был пьян, чему они удивились, отправили его спать, - продолжают в УВД. - Спустя какое-то время услышали стук двери балкона. Зашли в комнату, но парня там не увидели, на балконе его также не было. Выглянув в окно, увидели его лежащим внизу на земле.

Сейчас молодой человек в больнице, а милиция проводит проверку.

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