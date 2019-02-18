В Каменецком районе легковушка столкнулась с молоковозом

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ДТП случилось 18 февраля около 10.50 на автодороге Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши.

- За рулем автомобиля "Фольксваген-Гольф" находился 64-летний житель города Высокое. Двигаясь в направлении Бреста, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом, - говорят в ГАИ УВД Брестского облисполкома. - Пострадал водитель легковушки, для оказания медицинской помощи его доставили в больницу.