21-летняя жительница Горок «оплачивала» покупки в интернете чеками, нарисованными в фотошопе

Девушка возместила ущерб в пять тысяч рублей

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Уголовное дело завели в отношении 21-летней жительницы Горок. На протяжении почти полугода в 2018 году девушка делала покупки в интернете, а когда надо было подтвердить оплату, присылала чеки, нарисованные в фотошопе.

- За указанное время девушка 42 раза оформляла покупки, подтверждая оплату фальшивыми чеками, завладев таким образом товарами общей стоимостью более 5 тысяч рублей, - говорят в Следственном комитете. - Подозреваемая полностью возместила ущерб.