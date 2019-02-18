КП Беларусь
21-летняя жительница Горок «оплачивала» покупки в интернете чеками, нарисованными в фотошопе
Девушка возместила ущерб в пять тысяч рублей
Мошенница «покупала» товары в соцсетяхФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:
Уголовное дело завели в отношении 21-летней жительницы Горок. На протяжении почти полугода в 2018 году девушка делала покупки в интернете, а когда надо было подтвердить оплату, присылала чеки, нарисованные в фотошопе.
- За указанное время девушка 42 раза оформляла покупки, подтверждая оплату фальшивыми чеками, завладев таким образом товарами общей стоимостью более 5 тысяч рублей, - говорят в Следственном комитете. - Подозреваемая полностью возместила ущерб.