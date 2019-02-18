2019-02-18T16:52:47+03:00
Общество
КП Беларусь

21-летняя жительница Горок «оплачивала» покупки в интернете чеками, нарисованными в фотошопе

Девушка возместила ущерб в пять тысяч рублей
Настасья КОРСАК
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Мошенница «покупала» товары в соцсетяхМошенница «покупала» товары в соцсетяхФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Уголовное дело завели в отношении 21-летней жительницы Горок. На протяжении почти полугода в 2018 году девушка делала покупки в интернете, а когда надо было подтвердить оплату, присылала чеки, нарисованные в фотошопе.

- За указанное время девушка 42 раза оформляла покупки, подтверждая оплату фальшивыми чеками, завладев таким образом товарами общей стоимостью более 5 тысяч рублей, - говорят в Следственном комитете. - Подозреваемая полностью возместила ущерб.

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