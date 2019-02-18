В Минске обновят школьное меню

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С 18 февраля на 20 пищеблоках школ и гимназий Минска в меню учащихся начали включать новые блюда, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Обновленную еду разработали специалисты управления совместно с технологами комбината школьного питания города на основе принципов здорового и рационального питания.

В целях изучения потребительского спроса и вкусовых предпочтений школьников, детям будет предложено заполнить анкету до 1 марта. В ней они смогут высказать свое мнение и выбрать лучшие блюда из предложенных вариантов. Самая востребованная еда будет включена в двухнедельное меню на весенний сезон.

В меню школьников можно будет увидеть: салаты "Весенний" и "Свежесть", котлету "Отличник", колбаску "Переменка", шницель "Карпыч", котлету "Загадка", бабку картофельную "Школьная", кашу "Солнечная", "Манник ванильный", сдобу "Улыбка", кекс "Зебра", сладость мучную "Медовичок.

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