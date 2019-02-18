Около 200 торговых точек с цветами появятся в Минске к 8 марта

К 8 марта в Минске появятся около 200 торговых точек с цветами. Фото с сайта pixabay.com

Дополнительная торговля на открытых площадках будет организована с 6 по 8 марта

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Всего определено около 200 точек, где отечественные производители или граждане, которые выращивают цветы на своих приусадебных или дачных участках смогут продавать цветы.

Места размещения продавцов подобраны районными администрациями, сообщает «Минск-Новости».

Например, в Центральном районе будет 21 площадка, во Фрунзенском – 44, в Заводском – 22, Ленинском – 28, Советском – 20, Первомайском – 16, Партизанском – 15, Московском и Октябрьском – по 18.

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