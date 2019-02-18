2019-02-18T20:02:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске гадалка похитила у знакомых вещи на 11 тысяч рублей

Она заключена под стражу
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В Минске гадалка похищала и выманивала у знакомых вещиВ Минске гадалка похищала и выманивала у знакомых вещиФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

39-летняя ранее судимая женщина в период с июля по сентябрь 2018 года мошенническим путем завладела имуществом физических лиц общей стоимостью более одиннадцати тысяч рублей, сообщает СК.

По данным следствия, обвиняемая под различными предлогами (снятия порчи и негативной энергетики с вещей, избавления от вредных привычек, проведения соответствующих обрядов, оплаты задолженности по коммунальным услугам, ремонта автомобиля) не раз брала деньги и ценности у своих знакомых, не собираясь их возвращать.

Под предлогом снятия плохой энергетики с вещей, женщина просила передать ей кожаную куртку, сумку, дубленку, золотые серьги, простыни, свечи, кольца и другое. Также, она просила у клиентов продукты питания для восстановления сил, которые она потратила на снятие порчи.

Помимо этого, женщина, находясь в гостях у своих знакомых, неоднократно похищала их личные вещи и денежные средства.

Действия обвиняемой квалифицированы как кража, совершенная повторно и мошенничество, совершенное в крупном размере.

Еще больше материалов по теме: «МИНСК: НОВОСТИ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Заместитель премьер-министра предложил создать шоу формата "Голос" или "Х-фактор"
Домрачева и Бьорндален стали вторыми в смешанной эстафете, Новиков и Скардино первые
В Лунинце автомобиль наехал на несовершеннолетнюю девочку
Около 200 торговых точек с цветами появятся в Минске к 8 марта
В Минске обновят школьное меню
21-летняя жительница Горок «оплачивала» покупки в интернете чеками, нарисованными в фотошопе
В Каменецком районе легковушка столкнулась с молоковозом
В Гродно молодой человек упал с третьего этажа
Погода на неделю: сначала солнце, потом мокрый снег
217 человек за три дня получили штраф из-за фликеров в Могилевской области
«Проблемы у нас были всегда и, наверное, будут». Лукашенко об отношениях Беларуси и ЕС
В центре Донецка прогремели взрывы
«Запрещаются автомобили на территории ярмарки». Ярмарки в Беларуси будут проходить по-новому
В Гродно произошло первое в этом году ДТП c мопедом
Алина Талай победила в беге на 60 метров с барьерами в Бельгии
В Витебске спасли человека на пожаре в девятиэтажке
«Преимущества при поступлении, заселении в общежитие и распределении». В Беларуси хотят ввести льготы для отслуживших
В Толочинском районе автомобиль задушил хозяина
Подробности страшной аварии в Ружанах, где погибла бабушка с младенцем
Тадеуш Кондрусевич благословил новые колокола Красного костела
Ольга Мазуренок установила новый рекорд на марафоне в Гонконге
В Ружанах перевернулся грузовик с бревнами: погибли 6-месячный ребенок и его бабушка
В январе средняя пенсия оказалась 381 рубль. Ее уровень хотят повысить
В Гомеле пассажирка такси пострадала при столкновении авто с троллейбусом
Вниманию водителей: военная техника на дорогах
Пенсионер позвонил в "102": «Иду убивать людей!»