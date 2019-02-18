В Минске гадалка похитила у знакомых вещи на 11 тысяч рублей
39-летняя ранее судимая женщина в период с июля по сентябрь 2018 года мошенническим путем завладела имуществом физических лиц общей стоимостью более одиннадцати тысяч рублей, сообщает СК.
По данным следствия, обвиняемая под различными предлогами (снятия порчи и негативной энергетики с вещей, избавления от вредных привычек, проведения соответствующих обрядов, оплаты задолженности по коммунальным услугам, ремонта автомобиля) не раз брала деньги и ценности у своих знакомых, не собираясь их возвращать.
Под предлогом снятия плохой энергетики с вещей, женщина просила передать ей кожаную куртку, сумку, дубленку, золотые серьги, простыни, свечи, кольца и другое. Также, она просила у клиентов продукты питания для восстановления сил, которые она потратила на снятие порчи.
Помимо этого, женщина, находясь в гостях у своих знакомых, неоднократно похищала их личные вещи и денежные средства.
Действия обвиняемой квалифицированы как кража, совершенная повторно и мошенничество, совершенное в крупном размере.
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