Домрачева и Бьорндален стали вторыми в смешанной эстафете, Новиков и Скардино первые

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В рамках этих стартов состоялось три гонки. У женщин в масс-старте первой стала Надежда Скардино. Она же в паре с Сергеем Новиковым стала первой в эстафете. Перед завершающей стрельбой лидерами шли Домрачева и Бьорндален, но норвежец при стрельбе стоя допустил три промаха и в итоге его обошел Сергей Новикоков.

Масс-старт. Женщины.

1. Надежда Скардино (0 промахов) – 5:55,5

2. Анна Богалий-Титовец (1) -+42,0

3. Симона Хаусвальд (1) +42,4.

Масс-старт. Мужчины.

1. Андрей Дериземля (1) 5:29,4

2. Оле-Эйнар Бьорндален (3) +18,9

3. Сергей Новиков (1) +22,2

Смешанная эстафета

1. Надежда Скардино / Сергей Новиков (1) 10:30,1

2. Дарья Домрачева / Оле-Эйнар Бьорндален (4) +3,2

3. Анна Богалий-Титовец / Фруде Андерсен (2) +52,1

- Довольна, что все-таки самой удалось принять участие в «Гонке легенд», здорово, что нас так поддерживали болельщики. Сожалению, что перед самой гонкой свалила болезнь. Но главное, что у всех замечательное настроение, спасибо всем, кто приехал в Раубичи, - сказала Дарья Домрачева.

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- Прекрасные эмоции, много болельщиков. И всегда приятно увидеть своих коллег. Что касается эстафеты, что все было хорошо, но стрельба стоя подвела (три промаха – KP.BY). Стрелял не из своей винтовки. Старался что-то придумать, но должного контроля не было. Все-таки есть очень много нюансов, когда долгие годы тренируешься с одной винтовкой, а потом стреляешь с другой.

Биатлонисты концентрировались на позитиве.Фото: Павел МАРТИНЧИК