2019-02-18T20:23:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лунинце автомобиль наехал на несовершеннолетнюю девочку

Ребенок с травмами госпитализирован в УЗ «Лунинецкая ЦРБ»
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Лунинце автомобиль наехал на школьницу Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкомаВ Лунинце автомобиль наехал на школьницу Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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18 февраля в 7:50 в Лунинце произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 48-летний местный житель, управляя автомобилем «Лянча-Каппа» двигался по улице Железнодорожной по направлению от улицы Московской к улице Гагарина.

Напротив дома №7 по улице Железнодорожной водитель совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ предупреждает: родители должны собственным примером показывать, как необходимо вести себя на дороге, и каждый день напоминать своим детям элементарные нормы правил дорожного движения.

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