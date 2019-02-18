2019-02-18T21:42:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Заместитель премьер-министра предложил создать шоу формата "Голос" или "Х-фактор"

Игорь Петришенко принял участие в заседании коллегии Министерства культуры
Надежда СЕРГЕЕВА
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Заместитель премьер-министра предложил создать шоу, похожее на "Голос" или "Х-фактор" Фото с сайта pixabay.comЗаместитель премьер-министра предложил создать шоу, похожее на "Голос" или "Х-фактор" Фото с сайта pixabay.com
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Он отметил, что талантливые белорусы становятся знаменитыми в стране только после выступлений в зарубежных телешоу и конкурсах. Игорь Петришенко поручил Минкультуры совместно с Белтелерадиокомпанией рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу "Голос" или "Х-фактор".

- Мы сами должны выявлять молодые таланты и поддерживать их. Фонд по поддержке талантливой молодежи также должен подумать над новыми формами выявления наших дарований. Этот подход нужно сделать более адресным и эффективным, - сказал заместитель премьер-министра.

Он обратил внимание на работу советов спецфондов по поддержке талантливой молодежи и по поддержке культуры и искусства, сообщили в пресс-службе Совета министров.

- Каждый проект, поступивший на рассмотрение фонда, должен быть тщательно проанализирован с точки зрения новизны, актуальности, социальной и творческой значимости. А лауреаты этих фондов должны получить признание в обществе, что можно сделать через организацию турне с их участием по стране, - отметил Игорь Петришенко.

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