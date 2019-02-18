Громкую рекламу в общественном транспорте планируется запретить

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28 января белорусы отправили в Министерство транспорта и коммуникаций и в Министерство антимонопольного регулирования и торговли петицию, созданную на сайте «Удобный город». Под ней подписались 283 человека. В ней сказано, что «звуковая реклама в общественном транспорте невероятно надоела», «раскалывается голова и даже наушники не помогают от нее скрыться».

Подписавшие петицию желают совсем «запретить звук рекламных роликов в общественном транспорте или хотя бы принять меры по снижению громкости звукового сопровождения рекламы, в том числе социальной».

Заместитель министра Андрей Картун ответил, что в настоящее время законопроект проходит предусмотренные законодательством согласования и экспертизы в правительстве, после чего будет внесен на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания. Но в любом случае, запрет не будет касаться социальной рекламы, так как она представляет общественную важность.