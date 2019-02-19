Дарья Домрачева: "Часто просят вернуться в биатлон, но уверена, что сделала правильный выбор"

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За вечер прошли три гонки, в двух из них первой стала Надежда Скардино. Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален в смешанной эстафете стали вторыми.

Дарья Домрачева рассказала, что ее часто просят вернуться в биатлон.

- Часто, конечно, просят. Но в данный момент, в этой ситуации, которая есть, уверена, что в свое время сделала правильный выбор.

Также биатлонистка вспомнила о предложении Александра Лукашенко, мол, ей с Надеждой Скардино надо возвращаться в большой спорт.

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Но пока Дарья заверят, что у нее нет особых переживаний насчет ухода из большого спорта, есть желание уделить время другим вещам:

- Наверное, это больше ощущается у болельщиков. Я переключаюсь на другие дела. Жизнь продолжается. Так же занимаюсь спортом. Но сейчас нет нон-стоп-графика: гонка - восстановление - гонка - восстановление… После стольких лет такой жизнь хочется от этого режима немного передохнуть.

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