Сергей Румас: «С такими темпами Беларусь и ЕС в этом году могут восстановить товарооборот в $27 млрд»

Премьер-министр Беларуси призвал как можно скорее заключить базовое соглашение между Беларусью и Европейским союзом

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Об этом шла речь на вчерашней встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и европейского комиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.

- Хотел бы услышать, что необходимо сделать для того, чтобы как можно скорее заключить базовое соглашение между Беларусью и ЕС, потому что такой правовой вакуум между соседями, конечно, контрпродуктивен для обеих сторон, - цитирует Сергея Румаса belta.by. Премьер-министр также отметил, что соглашение с ЕС об упрощении визовых процедур находится на финишной стадии и скоро будет заключено. Также стороны обсудили развитие политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и ЕС, взаимодействие в финансовой и таможенной сферах.

Румас выразил надежду, что сотрудничество между Беларусью и ЕС будет набирать обороты.

- У нас в прошлом году был неплохой товарооборот, белорусский экспорт в Евросоюз вырос на 30%. Если мы такими темпами будем идти, то уже в 2019 году можем достичь показателей максимума 2012 года ($26,9 млрд. - Прим.), - отметил Сергей Румас.

Среди примеров сотрудничества премьер-министр привел взаимодействие с финансовыми институтами Евросоюза. Недавно Европейский инвестиционный банк согласовал Беларуси инвестиционные проекты на 110 млн евро.

Общая картина на данный момент выглядит так: доля ЕС в общем экспорте Беларуси в 2018 году составила 30,2% (26,8% в 2017 году). В 2018 году товарооборот между сторонами составил $17,3 млрд (по сравнению с 2017-м увеличился на 19,6%). При этом Беларусь поставила в ЕС товаров на $10,2 млрд, увеличив экспорт практически на треть, импорт составил $7,1 млрд (на 7,4% больше, чем в 2017 году).