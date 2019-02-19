Ночью в Рогачева спасатели ликвидировали пожар на пилораме

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19 февраля в 04:23 спасатели Рогачевского районного подразделения МЧС выехали на улицу Белинского, так как поступило по сообщение о пожаре на пилораме.

Прибыв на место, специалисты МЧС обнаружили открытое горение двух металлических ангаров арочного типа, 20х30 метров, сообщает МЧС. Ангары 1970 года постройки были расположены на территории одной из производственных баз. Работающее так предприятие производит распиловку и обработку пиломатериалов. В дневное время в каждом ангаре работает по 15 человек, в ночное время территорию охраняет сторож.

В итоге пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. Из имущества в ангаре №1 уничтожена кровля, деревообрабатывающее оборудование, имущество внутри; в ангаре №2 повреждены кровля, стены, не обрезная доска объемом 120 кубических метров, имущество внутри. Причина пожара устанавливается.