2019-02-19T11:12:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В России четверо мужчин платили подростку за секс. Один из мужчин - белорус

Парня заразили ВИЧ
Полина СВЕТЛОВА
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Мужчины задержаныМужчины задержаныФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В педофилии подозревают двух жителей российского города Десногорска, 58 и 21 года, 30-летнего банковского работника из Рослова и 38-летнего белоруса - он предприниматель, учился в одном из рославльских учебных заведений.

Белорус, по версии следствия, заразил 15-летнего парня ВИЧ. Никто из мужчин раньше не был судим, сообщает «Рославльская правда».

О том, что у него ВИЧ, подросток узнал, когда проходил военно-врачебную комиссию. Школьник рассказал врачам, а позже и следователям о том, что за деньги встречался с мужчинами.

Сейчас мужчины задержаны, если их вина будет доказана, им придется ответить за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

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