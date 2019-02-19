КП Беларусь
В России четверо мужчин платили подростку за секс. Один из мужчин - белорус
Парня заразили ВИЧ
Мужчины задержаныФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:
В педофилии подозревают двух жителей российского города Десногорска, 58 и 21 года, 30-летнего банковского работника из Рослова и 38-летнего белоруса - он предприниматель, учился в одном из рославльских учебных заведений.
Белорус, по версии следствия, заразил 15-летнего парня ВИЧ. Никто из мужчин раньше не был судим, сообщает «Рославльская правда».
О том, что у него ВИЧ, подросток узнал, когда проходил военно-врачебную комиссию. Школьник рассказал врачам, а позже и следователям о том, что за деньги встречался с мужчинами.
Сейчас мужчины задержаны, если их вина будет доказана, им придется ответить за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетнего.