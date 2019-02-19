В Беларуси начинается паводок - реки выходят на пойму

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Из-за аномально теплого февраля в Беларуси, не дожидаясь весны, начался паводок. По данным на 19 февраля, у Мозыря и Пинска вскрылась река Припять, у Гомеля и Славгорода - Сож.

- Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины, некоторых участках Немана, Сожа и Припяти. Выходить на лед опасно, - предупреждают в Белгидромете.

Уровень воды в реках Беларуси растет с интенсивностью до 17 см в сутки. А в районе полесской деревни Черничи, где почти каждый год происходят подтопления, суточный подъем уровня воды достиг 28 см - это обусловлено затором льда, который образовался в процессе вскрытия реки.

- В ближайшие дни рост уровня воды сохранится, из-за чего на притоке Западного Буга реке Нарев у деревни Немержа уровень воды превысит отметку выхода воды на пойму. А таяние ледяного покрова продолжится, - добавили в Белгидромете.