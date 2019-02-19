В Минске легковушка разбилась всмятку после столкновения с трамваем

В Минске легковушка разбилась всмятку после столкновения с трамваемФото: ГАИ Минска

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В понедельник около 15.30 в Минске случилось ДТП с участием автомобиля Volvo, который при повороте налево с ул. Долгобродской в направлении ул. Буденного не уступил дорогу трамваю, двигавшемуся попутно. Водитель госпитализирован, сообщает belta.by со ссылкой на ГАИ Минска.

Госавтоинспекция просит водителей при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора соблюдать правила дорожного движения, уступать дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, а также попутному трамваю.