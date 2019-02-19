2019-02-19T12:21:24+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске легковушка разбилась всмятку после столкновения с трамваем

Водитель иномарки не уступил дорогу
Поделиться:
В Минске легковушка разбилась всмятку после столкновения с трамваемФото: ГАИ МинскаВ Минске легковушка разбилась всмятку после столкновения с трамваемФото: ГАИ Минска
Изменить размер текста:

В понедельник около 15.30 в Минске случилось ДТП с участием автомобиля Volvo, который при повороте налево с ул. Долгобродской в направлении ул. Буденного не уступил дорогу трамваю, двигавшемуся попутно. Водитель госпитализирован, сообщает belta.by со ссылкой на ГАИ Минска.

Госавтоинспекция просит водителей при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора соблюдать правила дорожного движения, уступать дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, а также попутному трамваю.

При повороте налево с ул.Долгобродской в направлении ул.Буденного не уступил дорогу трамваю. Фото: ГАИ Минска

При повороте налево с ул.Долгобродской в направлении ул.Буденного не уступил дорогу трамваю. Фото: ГАИ Минска

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В кинотеатрах Гомельской области показывали запрещенные фильмы
Заслуженный артист Александр Кашперов разыграет сегодня суперпризы от «Евроопт»!
Мотивом стало наличие долгов: подробности нападения на инкассатора в Бресте
Самой пожилой минчанке исполнилось 106 лет
Над входом в минский вокзал сменили вывеску: теперь по-белорусски и по-английски
Александр Лукашенко: «Прирост населения, повышение трудового потенциала - вопрос национальной безопасности»
МЧС проводит проверку систем оповещения
В Беларуси начинается паводок - реки выходят на пойму
В России четверо мужчин платили подростку за секс. Один из мужчин - белорус
Ночью в Рогачеве спасатели ликвидировали пожар на пилораме
Сергей Румас: «С такими темпами Беларусь и ЕС в этом году могут восстановить товарооборот в $27 млрд»
Дарья Домрачева: "Часто просят вернуться в биатлон, но уверена, что сделала правильный выбор"
Громкую рекламу в общественном транспорте планируется запретить
Заместитель премьер-министра предложил создать шоу формата "Голос" или "Х-фактор"
Домрачева и Бьорндален стали вторыми в смешанной эстафете, Новиков и Скардино первые
В Лунинце автомобиль наехал на несовершеннолетнюю девочку
В Минске гадалка похитила у знакомых вещи на 11 тысяч рублей
Около 200 торговых точек с цветами появится в Минске к 8 Марта
В Минске обновят школьное меню
21-летняя жительница Горок «оплачивала» покупки в интернете чеками, нарисованными в фотошопе