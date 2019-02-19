МЧС проводит проверку систем оповещения

«Никаких действий не требуется», - уточняется в эсэмэсках

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МЧС Беларуси 19 февраля проводит проверку систем оповещения. Об этом граждан известили около полудня во вторник с помощью автоматической СМС-рассылки.

- Никаких действий не требуется, - уточняется в эсэмэсках, поступивших с номера 101.

В частности, такие сообщения пришли жителям Гомельской области.

МЧС Беларуси периодически проводит проверку систем оповещения. Это происходит в том числе с помощью бегущей строки на телеканалах, сообщений в эфире радиоканалов.