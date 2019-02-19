2019-02-19T12:48:42+03:00
Общество
КП Беларусь

МЧС проводит проверку систем оповещения

«Никаких действий не требуется», - уточняется в эсэмэсках
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
МЧС проводит проверку систем оповещенияМЧС проводит проверку систем оповещенияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

МЧС Беларуси 19 февраля проводит проверку систем оповещения. Об этом граждан известили около полудня во вторник с помощью автоматической СМС-рассылки.

- Никаких действий не требуется, - уточняется в эсэмэсках, поступивших с номера 101.

В частности, такие сообщения пришли жителям Гомельской области.

МЧС Беларуси периодически проводит проверку систем оповещения. Это происходит в том числе с помощью бегущей строки на телеканалах, сообщений в эфире радиоканалов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В кинотеатрах Гомельской области показывали запрещенные фильмы
Заслуженный артист Александр Кашперов разыграет сегодня суперпризы от «Евроопт»!
Мотивом стало наличие долгов: подробности нападения на инкассатора в Бресте
Самой пожилой минчанке исполнилось 106 лет
Над входом в минский вокзал сменили вывеску: теперь по-белорусски и по-английски
Александр Лукашенко: «Прирост населения, повышение трудового потенциала - вопрос национальной безопасности»
В Минске легковушка разбилась всмятку после столкновения с трамваем
В Беларуси начинается паводок - реки выходят на пойму
В России четверо мужчин платили подростку за секс. Один из мужчин - белорус
Ночью в Рогачеве спасатели ликвидировали пожар на пилораме
Сергей Румас: «С такими темпами Беларусь и ЕС в этом году могут восстановить товарооборот в $27 млрд»
Дарья Домрачева: "Часто просят вернуться в биатлон, но уверена, что сделала правильный выбор"
Громкую рекламу в общественном транспорте планируется запретить
Заместитель премьер-министра предложил создать шоу формата "Голос" или "Х-фактор"
Домрачева и Бьорндален стали вторыми в смешанной эстафете, Новиков и Скардино первые
В Лунинце автомобиль наехал на несовершеннолетнюю девочку
В Минске гадалка похитила у знакомых вещи на 11 тысяч рублей
Около 200 торговых точек с цветами появится в Минске к 8 Марта
В Минске обновят школьное меню
21-летняя жительница Горок «оплачивала» покупки в интернете чеками, нарисованными в фотошопе